Fox News прервал речь Байдена об экономических успехах

Fox News прервал выступление президента США Джо Байдена об успехах в борьбе с инфляцией. Вместо этого ведущие сообщили о рекордном падении индекса Dow Jones из-за небывалой инфляции. Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

В своей речи Байден утверждал, что закон о снижении инфляции был «самым важным законом, принятым Конгрессом для борьбы с инфляцией, и одним из самых важных законов в истории страны». При этом промышленный индекс Dow Jones упал в реальном времени на фоне опасений по поводу роста цен. Это стало худшим днем с июня 2020 года.