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1 час назад

Fox News прервал речь Байдена

Елена Прошина

Fox News прервал выступление президента США Джо Байдена об успехах в борьбе с инфляцией. Вместо этого ведущие сообщили о рекордном падении индекса Dow Jones из-за небывалой инфляции. Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

Fox News прервал речь Байдена об экономических успехах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своей речи Байден утверждал, что закон о снижении инфляции был «самым важным законом, принятым Конгрессом для борьбы с инфляцией, и одним из самых важных законов в истории страны». При этом промышленный индекс Dow Jones упал в реальном времени на фоне опасений по поводу роста цен. Это стало худшим днем с июня 2020 года.

«Не хочу быть кайфоломом, но мы прерываем этот праздник, чтобы внести жесткую и холодную дозу реальности», — сказал ведущий после прерванного прямого эфира.

Байден потерялся во время выступления и попросил помочь ему уйти со сцены

Ранее стало известно, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись резким снижением ключевых индексов на 4-5%, индекс Dow Jones за одну сессию потерял почти 1,3 тыс. пунктов на фоне публикации Министерством труда США новых показателей инфляции.

В мире,Джозеф Байден,
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