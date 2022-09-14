Fox News прервал речь Байдена об экономических успехах

Fox News прервал выступление президента США Джо Байдена об успехах в борьбе с инфляцией. Вместо этого ведущие сообщили о рекордном падении индекса Dow Jones из-за небывалой инфляции. Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.
В своей речи Байден утверждал, что закон о снижении инфляции был «самым важным законом, принятым Конгрессом для борьбы с инфляцией, и одним из самых важных законов в истории страны». При этом промышленный индекс Dow Jones упал в реальном времени на фоне опасений по поводу роста цен. Это стало худшим днем с июня 2020 года.
«Не хочу быть кайфоломом, но мы прерываем этот праздник, чтобы внести жесткую и холодную дозу реальности», — сказал ведущий после прерванного прямого эфира.
Ранее стало известно, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись резким снижением ключевых индексов на 4-5%, индекс Dow Jones за одну сессию потерял почти 1,3 тыс. пунктов на фоне публикации Министерством труда США новых показателей инфляции.