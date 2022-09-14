Боррель сравнил антироссийские санкции с диетой

Введенные ЕС санкции против России работают как диета и нельзя их отменять, чтобы «килограммы не вернулись». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

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Он подчеркнул, что санкции против России работают и не стоит говорить об их отмене до получения необходимого результата.

«Этот как диета, результат не достигается на следующий день. Надо принимать меры, и постепенно будет эффект. Но если все резко бросить, то килограммы могут вернуться», - пояснил он.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.