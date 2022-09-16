Си Цзиньпин отказался встречаться с Папой Римским

Ватикан предлагал Китаю организовать встречу Папы Римского Франциска с председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане, но Китай отказался, сославшись на плотный график лидера КНР. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам источника, китайская сторона "оценила этот жест".

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На борту самолета по пути в Казахстан Франциск, отвечая на вопрос журналиста о возможной встрече с Си Цзиньпином, заявил, что о встрече ему "ничего не известно", но он "всегда готов поехать в Китай". Папа Римский посетил Казахстан для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, в то время как лидер КНР прибыл в эту страну в среду с государственным визитом.

На обратном пути в ходе пресс-конференции для своего пула, в который входит корреспондент ТАСС, понтифик сказал, что Ватикан выбрал путь диалога с Китаем. Отвечая на вопрос одного из журналистов об уважении прав и свобод, в том числе вероисповедания, в Китае, Франциск сказал: "Чтобы понять Китай, нужен век, мы столько не живем".

"Непросто понять китайский менталитет, но относиться надо с уважением. Нужно всегда поддерживать диалог, только так можно понять многие вещи, не только в отношении церкви", - сказал Франциск.

Он признался, что не берется судить, насколько Китай демократичен или антидемократичен.

"Я не берусь судить, это было бы лишь впечатление, важнее диалог", - добавил понтифик.

В ближайшие дни в Китае должен предстать перед судом почетный епископ Гонконга кардинал Джозеф Дзен.

"Он говорит, что хочет, а есть ограничения", - прокомментировал Папа Римский, которого уже критиковали за то, что он никак открыто не проявлял интерес к судьбе пожилого кардинала.

В августе 2019 года руководство КНР впервые с момента подписания в 2018 году соглашения с Ватиканом одобрило кандидатуру главы одной из епархий на китайской территории. До этого католическая церковь в КНР сама назначала епископов, не консультируясь с Папой Римским. Соглашение, содержание которого никогда не предавалось гласности, действует "на экспериментальной основе" и рассчитано на два года с возможностью продления. Это уже было сделано в 2020 году. И Папа Франциск ранее выражал надежду, что оно будет обновлено этой осенью. По его словам, двусторонняя комиссия работает хорошо, хотя и очень неспешно.