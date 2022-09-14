Балканы попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа

«Президенты и премьер-министры Боснии и Герцеговины, Сербии просят вас, пожалуйста, передайте Путину, когда будете на Шанхайском саммите. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, пожалуйста, попросите Путина не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период», — приводит издание слова министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи.