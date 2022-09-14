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1 час назад

Балканские страны умоляют Эрдогана попросить газ у Путина

Ura.Ruиещё 2

Правительства балканских стран попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным поставки газа в эти государства. Об этом сообщает издание Haberled.

Балканы попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президенты и премьер-министры Боснии и Герцеговины, Сербии просят вас, пожалуйста, передайте Путину, когда будете на Шанхайском саммите. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, пожалуйста, попросите Путина не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период», — приводит издание слова министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи.

Ранее Эрдоган посещал балканские страны. Президент Турции и Владимир Путин проведут встречу на саммите ШОС, который пройдет 15 и 16 сентября, пишет «Национальная служба новостей». Лидеры стран обсудят на переговорах экономические вопросы, добавляет MK.RU.

Причиной для волнения высокопоставленных чиновников балканских стран стал ультиматум Путина, который он выдвинул в ответ на санкции Запада — введение «потолка цен» на российскую нефть. Российский лидер пообещал перекрыть подачу природного газа в Европу.

Антироссийские санкции усилились со стороны США и ЕС после объявления Россией вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Причина — участившиеся обстрелы мирного населения украинскими военными и нацбатами. В ДНР зимой этого года было введено военное положение, людей эвакуировали с этой территории.

В мире,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,Владимир Путин,ШОС,ЕС,
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