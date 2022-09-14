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1 час назад

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что немецкие политики боятся Путина

Ura.Ru

Немецкие политики боятся президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал скандальный экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник: «Путин знает немецкую душу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин знает немецкую душу и умеет с ней хорошо играть. Этот страх — его величайшее оружие, потому что немецкая политика также потерпела неудачу в последние годы и десятилетия», — его слова приводит заблокированное на территории РФ издание Die Welt.

Мельник также убежден, что применение ядерного оружия в ближайшей перспективе маловероятно. По его словам, политическая цена за это очень высока.

Мельник известен во всем мире своими громкими заявлениями. Скандальный украинский дипломат, в частности, восхвалял украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Кроме того, Мельник называл канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, передает телеканал 360. Он отказался извиняться за оскорбительные слова, дополняет Life. Позже президент Владимир Зеленский уволил Мельника с должности, назначив Алексея Макеева.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Степан Бандера,Алексей Макеев,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",
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