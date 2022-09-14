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47 минут назад

Helsingin sanomat: Финляндия сократила потребление энергии в два раза, побив рекорд ЕС

Газета.Ruиещё 10

Финляндия вдвое сократила потребление природного газа за первые восемь месяцев 2022 года, поставив рекорд во всем Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет газета Helsingin sanomat.

Финляндия побила рекорд ЕС
Фото: Газета.руГазета.ру

"В период с января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа, что примерно вдвое меньше потребления за тот же период прошлого года - 17,8 тераватт-часов. Сокращение потребления примерно на 50% является европейским рекордом", - отметили в публикации.

По данным издания, еще ни одна европейская страна не смогла добиться подробных результатов. При этом на весь ЕС потребление уменьшилось лишь на 6% за полгода, а в некоторых странах даже был зафиксирован небольшой рост потребления.

При этом основная цель ЕС заключается в сокращении потребления газа на 15%. Эксперты рынка сошлись во мнении, что в Финляндии потребление снизилось так сильно из-за того, что в стране немного домов с индивидуальным газовым отоплением.

При этом сейчас гибкость по потреблению финской промышленности задействована по максимуму. Если же потребуется снижать потребление дальше, то это грозит остановкой предприятий.

13 сентября министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что правительство подготовило документ, согласно которому главам предприятий будет рекомендовано сократить потребление энергии.

В мире,Анна Москва,ЕС,
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