Финляндия побила рекорд ЕС

Финляндия вдвое сократила потребление природного газа за первые восемь месяцев 2022 года, поставив рекорд во всем Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет газета Helsingin sanomat.

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"В период с января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа, что примерно вдвое меньше потребления за тот же период прошлого года - 17,8 тераватт-часов. Сокращение потребления примерно на 50% является европейским рекордом", - отметили в публикации.

По данным издания, еще ни одна европейская страна не смогла добиться подробных результатов. При этом на весь ЕС потребление уменьшилось лишь на 6% за полгода, а в некоторых странах даже был зафиксирован небольшой рост потребления.

При этом основная цель ЕС заключается в сокращении потребления газа на 15%. Эксперты рынка сошлись во мнении, что в Финляндии потребление снизилось так сильно из-за того, что в стране немного домов с индивидуальным газовым отоплением.

При этом сейчас гибкость по потреблению финской промышленности задействована по максимуму. Если же потребуется снижать потребление дальше, то это грозит остановкой предприятий.