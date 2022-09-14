В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Российского режиссера уволили из эстонского театра за критику русофобии

Вечерняя Москва

Российского режиссера Филиппа Лося уволили из Русского театра в Эстонии из-за его критики в адрес властей прибалтийской страны за русофобию. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили местные СМИ.

Российского режиссера уволили из эстонского театра за критику русофобии
Фото: depositphotosdepositphotos

В конце августа постановщик написал на своей странице в одной из соцсетей, что в Эстонии процветает «тухлая, облезлая русофобия». Лось также сравнил положение россиян в Эстонии с положением евреев во времена Второй мировой войны. Однако, как пишут «Известия», позднее режиссер признал, что, вероятно, перегнул палку.

По словам руководителя театра Светланы Янчек, решение об увольнении режиссера «было принято непросто, однако являлось необходимым». Она подчеркнула, что российский постановщик якобы нанес вред репутации культурного учреждения.

— Он был приглашен сюда именно в Эстонию как художественный руководитель театра. И, конечно, его даже частное мнение соотносится с позицией театра волей-неволей, — добавила директор театра.

Филипп Лось заявил, что считает такое решение неправомочным и будет оспаривать его в судебном порядке. В настоящее время посты директора и художественного руководителя учреждения совмещает Янчек.

Накануне сенатор Андрей Климов заявил, что страны Прибалтики, проводя антироссийскую политику, делают все для демилитаризации их Россией, что может быть чревато началом «большой войны в Европе».

В мире,Филипп Лось,Андрей Климов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители