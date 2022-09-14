Работа важного нефтяного хаба оказалась под угрозой из-за санкций

Важный для международной нефтяной торговли хаб у берегов Дании оказался в сложном положении из-за антироссийских санкций Евросоюза.
Об этом сообщает агентство Bloomberg. Проблема возникла из-за запрета Евросоюза на предоставление перевозчикам российской нефти лоцманов из европейских компаний и страхования. Данные требования вступят в силу с декабря 2022 года для танкеров с сырой нефтью, а в 2023 году будут расширены на нефтепродукты. Отмечается, что морской хаб у берегов Дании — один из ключевых пунктов на маршруте доставки российской нефти из портов на Балтике на мировые рынки. Датское морское ведомство указывает, что суда обязаны брать местного лоцмана для прохода проливов.
В то же время Копенгагенская конвенция 1857 года гарантирует свободу прохода и только рекомендует обращаться к местным лоцманам. Таким образом, перевозчики в теории могут самостоятельно перевозить нефть, однако возникает другая сложность - страхование. Без предоставленного Данией лоцмана стоимость страховки может быть очень высокой.
Также, как сообщает Bloomberg, ЕС планирует запретить компаниям внутри союза страховать российские грузы. В Bloomberg предположили, что проблему может решить введение потолка цен на нефть из России — тогда транзит будет осуществляться свободно и в соответствии с действующими правилами. Лоцманы и страхование будут доступны перевозчикам, если они будут закупать нефть в России по цене не выше установленного лимита. Потолок цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. С 5 февраля 2023 года режим ограничения стоимости распространится на другие нефтепродукты. Соответствующий документ 9 сентября был опубликован министерством финансов США на официальном сайте.