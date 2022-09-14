Работа важного нефтяного хаба оказалась под угрозой из-за санкций

Важный для международной нефтяной торговли хаб у берегов Дании оказался в сложном положении из-за антироссийских санкций Евросоюза.

Фото: Jon Gambrell/AP Jon Gambrell/AP

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Проблема возникла из-за запрета Евросоюза на предоставление перевозчикам российской нефти лоцманов из европейских компаний и страхования. Данные требования вступят в силу с декабря 2022 года для танкеров с сырой нефтью, а в 2023 году будут расширены на нефтепродукты. Отмечается, что морской хаб у берегов Дании — один из ключевых пунктов на маршруте доставки российской нефти из портов на Балтике на мировые рынки. Датское морское ведомство указывает, что суда обязаны брать местного лоцмана для прохода проливов.

В то же время Копенгагенская конвенция 1857 года гарантирует свободу прохода и только рекомендует обращаться к местным лоцманам. Таким образом, перевозчики в теории могут самостоятельно перевозить нефть, однако возникает другая сложность - страхование. Без предоставленного Данией лоцмана стоимость страховки может быть очень высокой.