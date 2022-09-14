В Сирии началась вспышка холеры: есть погибшие

Общее число инфицированных увеличилось за истекшие сутки до 53. Больше всего случаев выявлено в Алеппо— 22, все жертвы отсюда. Сведения о 13 заболевших поступили из провинции Хасеке, еще 10 случаев заражения зафиксированы в Дейр-эз-Зоре, шесть — в Латакии, два — в Дамаске. Причиной распространения инфекции стало использование воды из небезопасных источников в летний жаркий период, разъяснил координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Имран Реза.