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1 час назад

В Сирии началась вспышка холеры, семь человек скончалось

Газета.Ruиещё 3

Министерство здравоохранения Сирии сообщило 13 сентября о 27 новых случаях заражения острой кишечной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом. От инфекции уже скончалось 7 человек, передает Sana.

В Сирии началась вспышка холеры: есть погибшие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общее число инфицированных увеличилось за истекшие сутки до 53. Больше всего случаев выявлено в Алеппо— 22, все жертвы отсюда. Сведения о 13 заболевших поступили из провинции Хасеке, еще 10 случаев заражения зафиксированы в Дейр-эз-Зоре, шесть — в Латакии, два — в Дамаске. Причиной распространения инфекции стало использование воды из небезопасных источников в летний жаркий период, разъяснил координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Имран Реза.

Холера, иногда азиатская холера — острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и смерти.

Относится к особо опасным инфекциям. Распространяется, как правило, в форме эпидемий. Эндемические очаги располагаются в Африке, Южной Америке, Индии и Юго-Восточной Азии.

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