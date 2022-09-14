Король Великобритании Карл III так разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки, что не смог сдержать раздражение и выругался. Инцидент, как показал телеканал Sky News, произошел в тот момент, когда монарх во вторник делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун.
Сначала Карл III написал не ту дату, о чем сам и признался, уточнив у помощника, какой сегодня день. Затем, увидев, что ручка испачкала ему руку, он сказал:
"О господи, ненавижу это", передав перо королеве-консорту Камилле. Супруга главы государства заметила, что ручка, которую ее приближенные тут же забрали, продолжает течь. На что монарх, оттирая чернила носовым платком, в сердцах проговорил: "Я не могу носить эту проклятую штуковину… каждый раз эта мерзость".
В Северной Ирландии король провел встречи с политиками и религиозными лидерами, пообщался с местными жителями.
73-летний Карл III стал королем Великобритании 8 сентября после того, как в возрасте 96 лет умерла его мать королева Великобритании Елизавета II. Похороны Ее Величества запланированы на 19 сентября.