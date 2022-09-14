В Венгрии предположили, что ЕС пересмотрит санкции

Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер допустил, что ЕС пересмотрит санкции против России. Он сказал об этом в эфире телеканала «М1».

Фото: Mc PHOTOA. Kohlrusch via www.ima Globallookpress Mc PHOTOA. Kohlrusch via www.ima Globallookpress

«Санкции спровоцировали нехватку энергии и значительный скачок цен. Я в этом не являюсь оптимистом, однако пересмотра санкций можно ожидать осенью», - заявил он.

Менцер также сказал, что с наступлением холодов лидеры европейских стран столкнутся с необходимостью управлять экономикой в новых условиях, и тогда они вполне могут оценить реальное положение дел и изменить свою политику.