В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
33 минуты назад

Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец

Елена Прошина

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставили в Букингемский дворец. Он прибыл в Лондон из Эдинбурга, передает Evening Standard.

Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец
Фото: ReutersReuters

По данным издания, гроб доставили в Букингемский дворец на государственном катафалке, его встретили король Карл III, принцесса Анна, принц Эдуард и другие члены королевской семьи.

Кроме того, по маршруту транспортного средства выстроились обычные граждане, желающие отдать дань уважения покойной королеве. Они встречали катафалк аплодисментами и криками «гип-гип ура!». Затем в соборе Святого Эгидия прошел молебен и публичное прощание с королевой.

В Evening Standard отметили, что гроб с телом Елизаветы II останется в Букингемском дворце на всю ночь, а затем будет перемещен в Вестминстерский дворец, где пробудет вплоть до официальных похорон 19 сентября. Прийти в здание британского парламента и проститься с королевой смогут все желающие.

Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября. Ей было 96 лет.

В мире,Елизавета II,Парламент Великобритании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители