Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставили в Букингемский дворец. Он прибыл в Лондон из Эдинбурга, передает Evening Standard.

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По данным издания, гроб доставили в Букингемский дворец на государственном катафалке, его встретили король Карл III, принцесса Анна, принц Эдуард и другие члены королевской семьи.

Кроме того, по маршруту транспортного средства выстроились обычные граждане, желающие отдать дань уважения покойной королеве. Они встречали катафалк аплодисментами и криками «гип-гип ура!». Затем в соборе Святого Эгидия прошел молебен и публичное прощание с королевой.

В Evening Standard отметили, что гроб с телом Елизаветы II останется в Букингемском дворце на всю ночь, а затем будет перемещен в Вестминстерский дворец, где пробудет вплоть до официальных похорон 19 сентября. Прийти в здание британского парламента и проститься с королевой смогут все желающие.