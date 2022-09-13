Качиньский: Польша не сможет получить репарации от России

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский признал, что сейчас Польша не сможет получить репарации от России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный. В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, - нет», – заявил Качиньский.
Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в виде репараций за нанесённый ущерб во время Второй мировой войны. При этом польские политики заявили, что надеются также получить репарации от России.
«Мы не говорим, что нам не положены (репарации от России – ред.). Но нужно выбрать определенную очередность. Шаг за шагом», – уточнил политик.
Ранее Ярослав Качиньский заявил, что предстоящей зимой полякам для отопления придётся сжигать «все, кроме шин».