Качиньский: Польша не сможет получить репарации от России

«Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный. В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, - нет», – заявил Качиньский.