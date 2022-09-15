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53 минуты назад

Белый дом занимается подготовкой еще одного пакета помощи Украине

Газета.Ruиещё 2

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена, возможно, вскоре объявит о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

США готовятся объявить о еще одном пакете помощи Украине
Фото: ReutersReuters

В настоящий момент примерные сроки предоставления военной помощи Киеву и объемы поставок вооружения не приводятся.

Также нет данных, на какой стадии находится процесс переговоров между американской и украинской сторонами и о каких поставках идет речь.

Сейчас на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее сообщалось, что Украина надеется покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет помощи США, ЕС и ВМФ.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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