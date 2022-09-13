Зеленский может выступить на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский может выступить на Генеральной Ассамблее ООН дистанционно, возможность этого рассмотрят в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

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Отмечается, что 77-я сессия Генассамблеи ООН рассмотрит возможность выступления Зеленского на ней дистанционно до конца этой недели. Киев планирует показать предварительно записанное обращение президента Украины.

Выступление Зеленского уже заявили на ГА ООН, которая начнется в Нью-Йорке с 20 сентября. При этом формат мероприятия предполагает только очное присутствие, а Киев пока официально подтвердил приезд президента Украины на сессию.