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27 минут назад

Зеленский может выступить на Генассамблее ООН

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский может выступить на Генеральной Ассамблее ООН дистанционно, возможность этого рассмотрят в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

Зеленский может выступить на Генассамблее ООН
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что 77-я сессия Генассамблеи ООН рассмотрит возможность выступления Зеленского на ней дистанционно до конца этой недели. Киев планирует показать предварительно записанное обращение президента Украины.

Выступление Зеленского уже заявили на ГА ООН, которая начнется в Нью-Йорке с 20 сентября. При этом формат мероприятия предполагает только очное присутствие, а Киев пока официально подтвердил приезд президента Украины на сессию.

Ожидается, что Зеленский выступит на ГА ООН во второй половине дня 21 сентября.

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