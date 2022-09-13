В США задумались о введении санкций против Китая

В связи с ситуацией на Тайване в США обсуждают возможность ввести санкции против Китая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По имеющейся информации, рассмотрение вопроса находится на ранней стадии, но Тайвань работает над тем, чтобы поднять этот вопрос в Евросоюзе. В случае принятия санкций под ограничения должны будут попасть торговля с Китаем и инвестиции в его экономику. Издание уточняет, что санкции также могут затронуть сферу технологий, например, производство компьютерных чипов и телекоммуникационное оборудование.
Отмечается, что обстановка в регионе Тайваньского пролива серьёзно накалилась после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Её прибытие вызвало резкое недовольство со стороны КНР, после чего Вооруженные силы Китая провели масштабные маневры в шести зонах вокруг острова, во время которых были совершены запуски ракет.
Ранее в США заявили о готовности атаковать логистические каналы Китая в случае атаки на Тайвань.