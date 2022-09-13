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41 минуту назад

В США задумались о введении санкций против Китая

Елена Прошина

В связи с ситуацией на Тайване в США обсуждают возможность ввести санкции против Китая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В США задумались о введении санкций против Китая
Фото: ReutersReuters

По имеющейся информации, рассмотрение вопроса находится на ранней стадии, но Тайвань работает над тем, чтобы поднять этот вопрос в Евросоюзе. В случае принятия санкций под ограничения должны будут попасть торговля с Китаем и инвестиции в его экономику. Издание уточняет, что санкции также могут затронуть сферу технологий, например, производство компьютерных чипов и телекоммуникационное оборудование.

Отмечается, что обстановка в регионе Тайваньского пролива серьёзно накалилась после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Её прибытие вызвало резкое недовольство со стороны КНР, после чего Вооруженные силы Китая провели масштабные маневры в шести зонах вокруг острова, во время которых были совершены запуски ракет.

Ранее в США заявили о готовности атаковать логистические каналы Китая в случае атаки на Тайвань.

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