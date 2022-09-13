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44 минуты назад

В США рассекретили доклад о тайном влиянии России

Lenta.ru

Власти Соединенных Штатов рассекретили часть доклада своей разведки о «тайном политическом финансировании» других стран со стороны России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

В США рассекретили доклад о тайном влиянии России
Фото: ТАССТАСС

Разведка США, по информации чиновника, выяснила, что с 2014 года Россия якобы потратила более 300 миллионов долларов на усиление влияния за рубежом. Согласно докладу, средства направлялись политикам, иностранным партиям и чиновникам более чем в 20 странах, заявил он. Перечень стран, о которых идет речь, представитель американской администрации не огласил.

Ранее сообщалось, что власти США предоставят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей. Он уточнил, что речь идет о союзниках Вашингтона по НАТО и других партнерах по обеспечению региональной безопасности, которые могут оказаться под угрозой агрессии со стороны России.

В мире,НАТО,Администрация США,
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