В Великобритании из дома выселили семью украинцев по неожиданной причине

В Великобритании из дома выселили семью украинских беженцев, так как выяснилось, что они богатые, сообщает Daily Mail.

Фото: N.C. N.C.

В рамках государственной программы «Дома для Украины» Максиму Хирику, его жене Ольге, их матерям и пятерым детям был предоставлен дом с двумя спальнями, который принадлежал покойному тестю 40-летнего лейтенанта Королевского флота Дадли Малстера. Мужчина согласился временно поселить туда семью, однако через какое-то время попросил их съехать.

Семья беженцев отказалась это делать, из-за чего хозяин дома подал на них в суд. Отец семейства согласился покинуть жилплощадь, когда ему предложили другой дом. Мужчина подписал договор аренды на шесть месяцев, по которому семья не будет платить за проживание. Кроме этого, англичане собрали значительную сумму денег, чтобы помочь выселенным украинцам.

Дадли Малстер рассказал, что его семья не смогла найти общий язык с беженцами, поэтому они были вынуждены попросить их съехать. Кроме этого, оказалось, что Максим Хирик — бывший полицейский — вел достаточно состоятельный образ жизни. У него был свой бизнес, они с семьей отдыхали в Дубае. В Киеве мужчина столкнулся с судебными разбирательствами, которые касались его дела. Люди, которым он сдавал в аренду недвижимость, настаивают, что Максим Хирик — миллионер. Мужчина отрицает все обвинения, утверждая, что таких денег ни у него, ни у его семьи нет.