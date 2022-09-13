США обсуждают возможность ввода санкций против Китая

Соединенные Штаты решили обсудить возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

По их данным, Тайвань в настоящее время работает над тем, чтобы подобное решение принял и Евросоюз, передает ТАСС.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что коллективный Запад воспроизводит украинский сценарий в ситуации вокруг Тайваня.

Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.