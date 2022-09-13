США обсуждают возможность ввода санкций против Китая

Соединенные Штаты решили обсудить возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, Тайвань в настоящее время работает над тем, чтобы подобное решение принял и Евросоюз, передает ТАСС.
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что коллективный Запад воспроизводит украинский сценарий в ситуации вокруг Тайваня.
Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.