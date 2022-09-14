Шольц рассказал о позиции Путина по украинскому вопросу

Канцлер Германии Олаф Шольц говоря об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал, что российский лидер не поменял своей позиции по украинскому вопросу, но при этом важно продолжать диалог, передает РИА "Новости" слова политика на пресс-конференции, которую он провел совместно с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
13 сентября Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели полутрочасовой телефонный переговор впервые с мая.
Глава немецкого правительства сообщил, что Путин не изменил своей позиции. Также, по словам Шольца, нельзя сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, что начать спецоперацию "было ошибкой".
"Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал", - сказал немецкий политик.