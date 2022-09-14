В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Шольц по итогам разговора с Путиным: президент РФ не поменял позиции по Украине

Газета.Ruиещё 6

Канцлер Германии Олаф Шольц говоря об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал, что российский лидер не поменял своей позиции по украинскому вопросу, но при этом важно продолжать диалог, передает РИА "Новости" слова политика на пресс-конференции, которую он провел совместно с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

Шольц рассказал о позиции Путина по украинскому вопросу
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

13 сентября Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели полутрочасовой телефонный переговор впервые с мая.

Путин и Шольц провели разговор впервые с мая

Глава немецкого правительства сообщил, что Путин не изменил своей позиции. Также, по словам Шольца, нельзя сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, что начать спецоперацию "было ошибкой".

"Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал", - сказал немецкий политик.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Олаф Шольц,Владимир Путин,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители