В Киеве назвали условие для начала переговоров с Россией

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти отказываются от возобновления мирных переговоров с Россией, поскольку у Киева "появилось больше рычагов воздействия".

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В интервью France24 она признала, что в последнее время российская сторона предлагала восстановить диалог. По словам Стефанишиной, Киев будет готов пойти на переговоры с Москвой только после того, как "достигнет своих военных целей".

С точки зрения вице-премьера Украины, своими действиями украинские власти уже четко показали, что страна является законным кандидатом на вступление в Евросоюз. Как отметила Стефанишина, в текущей ситуации Киев призывает ЕС усилить санкционное давление на Россию, несмотря на потребность Европы в газе и других энергоресурсах. Она также подчеркнула, что ограничительные меры должны быть нацелены именно на российскую нефть и газ.