В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

В Китае спрогнозировали итог третьего этапа спецоперации

Ura.Ruиещё 2

К завершению конфликта на Украине приведут переговоры между РФ и Украиной. Об этом рассказал старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян. По его словам, это и станет итогом третьего этапа спецоперации.

В Китае спрогнозировали итог третьего этапа спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — приводит его слова РИА «Новости». По словам аналитика, чтобы спецоперация достигла следующего этапа, должны произойти кардинальные изменения на поле боя. Тогда Россия и перейдет к третьему этапу, а в дальнейшем — к завершению конфликта.

По словам политолога, директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгения Михайлова, спецоперация вступает в решающую силу, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив по переговорам российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, пишет «Национальная служба новостей».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что ближайшие три месяца станут решающими для Украины. Москва и Киев предпринимали попытки переговоров, но они ни к чему не привели. В Кремле заявили, что Украина сама отказалась от гарантий безопасности.

В мире,Владимир Зеленский,Евгений Михайлов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители