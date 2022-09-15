В Китае спрогнозировали итог третьего этапа спецоперации

«Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — приводит его слова РИА «Новости». По словам аналитика, чтобы спецоперация достигла следующего этапа, должны произойти кардинальные изменения на поле боя. Тогда Россия и перейдет к третьему этапу, а в дальнейшем — к завершению конфликта.