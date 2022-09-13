В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
52 минуты назад

В МИД Франции заявили о готовности Макрона переговорить с Алиевым

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов переговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил во вторник на брифинге представитель МИД Франции.

Во Франции заявили о готовности Макрона поговорить с Алиевым
Фото: ReutersReuters

"Президент Макрон готов провести обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что французский лидер ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как указал дипломат, Франция призывает к "соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении".

В мире,Эмманюэль Макрон,Ильхам Алиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители