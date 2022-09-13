Во Франции заявили о готовности Макрона поговорить с Алиевым

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов переговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым . Об этом сообщил во вторник на брифинге представитель МИД Франции.

"Президент Макрон готов провести обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что французский лидер ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как указал дипломат, Франция призывает к "соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении".