В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
23 минуты назад

Карл III получит наследство Елизаветы II без уплаты налога

Елена Прошина

Новый король Великобритании Карл III не будет платить налог на наследство, полученное от покойной матери — королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Guardian.

Карл III получит наследство Елизаветы II без уплаты налога
Фото: ReutersReuters

«Король Карл не будет платить налог на имущество, которое он унаследовал от покойной королевы, но он вызвался последовать примеру своей матери в уплате подоходного налога», — отмечается в материале.

Подобное стало возможным благодаря принятой еще в 1993 году поправке по передаче имущества «от суверена к суверену», во всех остальных случаях правило об уплате 40%-го налога является неизбежным при получении имущества стоимостью более 325 тысяч фунтов стерлингов (около 375 тысяч долларов).

В Guardian отметили, что состояние Елизаветы II оценивается в 15,2 миллиарда фунтов стерлингов. Данная сумма включает в себя королевские архивы и коллекцию картин, которые принадлежат им «по праву короны». Эти активы не могут быть проданы королем, в связи с чем в правительстве Великобритании считают «неуместным уплачивать налог на такого вида наследство».

Также Карл III унаследовал от Елизаветы герцогство Ланкастер, которое включает в себя портфель земель и имущества. Лондон освободил нового короля от уплаты налога на эти активы, чтобы сохранить «степень его финансовой независимости от правительства».

При этом в Guardian отметили, что любой кроме Карла III, получивший имущество от Елизаветы II, должен будет заплатить налог на него, поскольку принятая в 1993 году поправка делает исключение только в отношении передачи состояния от «суверена к суверену».

Напомним, что королева Великобритании скончалась 8 сентября. Ей было 96 лет.

В мире,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители