«Этот конфликт [на Украине] должен закончиться. И мы должны вернуться к соблюдению прав человека и уважению прав друг друга. Я говорю о россиянах и украинцах, они должны стремиться к диалогу», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией. Политик отказался вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы». В то же время украинский лидер отмечал, что Россия является «соседом с огромным населением», поэтому Украине придется жить с ней и налаживать связи. По словам Зеленского, договор с Москвой может быть заключен после того, как российские военные покинут территорию Украины.