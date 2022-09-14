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11 минут назад

Глава МИД Франции призвала Россию и Украину к диалогу

Lenta.ruиещё 1

Россия и Украина должны пойти на диалог, чтобы урегулировать конфликт. С таким призывом выступила глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

«Этот конфликт [на Украине] должен закончиться. И мы должны вернуться к соблюдению прав человека и уважению прав друг друга. Я говорю о россиянах и украинцах, они должны стремиться к диалогу», — сказала она.

По словам министра, усилия французского правительства по налаживанию связи между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным заключаются в поиске путей разрешения разногласий.

Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией. Политик отказался вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы». В то же время украинский лидер отмечал, что Россия является «соседом с огромным населением», поэтому Украине придется жить с ней и налаживать связи. По словам Зеленского, договор с Москвой может быть заключен после того, как российские военные покинут территорию Украины.

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