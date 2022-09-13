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23 минуты назад

Папа Римский выступил с призывом возродить «дух Хельсинки»

Елена Прошина

Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Казахстан, где выступил перед перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатическим корпусом страны. В своей речи он призвал мировое сообщество к установлению всеобщего диалога и возрождению «духа Хельсинки» для нормализации мировой обстановки. Об этом сообщает ТАСС.

Прибывший в Казахстан папа Римский выступил с призывом
Фото: ReutersReuters

«Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми», – заявил понтифик.

Папа Римский также выразил мнение, что Казахстану предстоит важная роль в урегулировании мировых конфликтов. По мнению понтифика, Казахстан «представляет собой перекресток важных геополитических узлов».

Ранее Папа Римский также заявил, что готов посетить с визитом Китай.

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