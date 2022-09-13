Прибывший в Казахстан папа Римский выступил с призывом

«Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми», – заявил понтифик.