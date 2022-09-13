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6 минут назад

Блинкен призвал Алиева прекратить военные действия на границе с Арменией

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева к немедленному прекращению военных действий на границе с Арменией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.

Блинкен обратился с призывом к Алиеву
Фото: ReutersReuters

По данным американского ведомства, во время разговора Блинкена с Алиевым госсекретарь выразил глубокую озабоченность военными действиями на границе Армении и Азербайджана. На фоне этого дипломат США призвал президента к немедленному их прекращению и заявил, что Вашингтон будет добиваться урегулирования между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан дерутся за «дорогу жизни»

В тот же день Блинкен также провел телефонный разговор с главой Армении Николой Пашиняном. Госсекретарь США пообещал президенту, что Вашингтон окажет содействие Еревану в прекращении военных действий на границе стран и поможет урегулировать конфликт с Азербайджаном.

Напомним, что конфликт на армяно-азербайджанской границе вспыхнул 12 сентября. Обе страны заявили об обстрелах, обвинив в начале обострения друг друга.

В мире,Энтони Блинкен,Ильхам Алиев,Госдеп США,
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