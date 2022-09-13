Армения и Азербайджан дерутся за «дорогу жизни»

Руководитель Армении Никол Пашинян срочно, ночью обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Все дело в том, что на армяно-азербайджанской границе начались новые столкновения, есть десятки погибших. Что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана?

Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Еще минут пятнадцать перестрелки продолжались, но затем ситуация на юго-восточном участке границы между двумя странами стабилизировалась.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и запросил помощи. Также в Москву Сергею Шойгу ночью звонил министр обороны Армении Сурен Папикян. В это же время его азербайджанский коллега звонил в Анкару. Армения также обратилась в ОДКБ, СБ ООН, а Пашинян за ночь успел еще разбудить и президента Франции Эммануэля Макрона.

В 10.00 по Москве Никол Пашинян выступил в парламенте и рассказал, что за ночь боестолкновений на границе погибло 49 армянских военнослужащих. Эта цифра не окончательная, поскольку раненых продолжают доставлять в Капан и Горис, а некоторых отправляют в Ереван. О потерях азербайджанской стороны не сообщается никакими источниками.

По версии армянский стороны, примерно в полночь Баку начал обстреливать приграничные районы Армении в Зангезуре, включая гражданскую инфраструктуру. Была задействована тяжелая артиллерия и беспилотники. Обстрелам подверглись сперва населенный пункт Сотк, а затем довольно крупные по местным меркам города Горис и курортный Джермук. Обстрелам подверглись также более мелкие населенные пункты, а также места дислокации и расположения армянских вооруженных сил.

Баку в свою очередь утверждает, что имела место «масштабная провокация армянской стороны», а азербайджанские войска открыли ответный огонь. Другой вопрос, что примерно к часу ночи перестрелки с применением тяжелой артиллерии достигли очень опасного размаха.

Скорее всего, мы имеем дело с классическим случаем самораскручивающегося боестолкновения. После того, как чуть более месяца назад азербайджанские войска заняли Лачин и господствующие высоты вдоль лачинского коридора, армянская сторона действительно несколько раз пыталась хоть как-то обеспечить безопасность своих флангов на этом участке границы. Делалось это путем постановки минных полей.

Одна из таких армянских ДРГ, занимавшихся минированием, прошла на азербайджанскую территорию и, видимо, обнаружила себя. И то, что началось с ближнего стрелкового боя, буквально через час превратилось в обстрелы крупных приграничных городов из гаубиц.

Кроме того, азербайджанская сторона, пользуясь физическим преимуществом в численности и вооружении, несколько раз «изменяла позицию», то есть, проще говоря наступала или имитировала наступление. Обе стороны «позвали старших братьев», и к утру перестрелка стихла по мановению волшебной палочки.

В начале августа азербайджанские войска заняли Лачин и окрестности, мотивируя это тем, что Баку свою часть договоренностей по лачинскому коридору выполнил. Смысл договора был такой. Азербайджан настаивает, что Лачин - это историческая его территория, потому по итогам войны он должен безоговорочно вернуться в состава Азербайджана. С их точки зрения, это важная и неотъемлемая часть «восстановления территориальной целости». А ради этого ведь и велась война.

Но поскольку для Карабаха это – «дорога жизни», то ее надо как-то компенсировать. Поэтому в Москве договорились построить в обход города Лачин новую дорогу из Армении в Карабах, проезд по которой будет регулироваться российскими миротворцами.

Это не компромиссное, а скорее больше проармянское решение, поскольку Баку мог и вовсе на это не пойти по праву победителя. Смысл здесь в том, что в азербайджанский Лачин армяне заезжать не будут (для Баку это вопрос не военный, а скорее национальной гордости и амбиций), а новая дорога будет иметь некий неформальный статус международной. Для Азербайджана есть даже в этом пропагандистская выгода: что ж, разве они звери какие - не давать мирным армянам ездить по своим надобностям. Пусть ездят, только не через «наш Лачин» и под охраной русских. А то мало ли что.

И вот к концу лета Азербайджан построил с опережением срока свой участок новой дороги (примерно 30 километров), который проходит параллельно старому коридору чуть южнее. Армянская сторона теперь должна построить еще 9 километров уже по собственной территории, чтобы соединить азербайджанский участок с уже имеющейся дорогой в Горисской котловине. Ереван этого пока не сделал.

В качестве аргументации армянская сторона указывает на то, что недостаточно только асфальт уложить. Через лачинский коридор в Карабах проходят все динии коммуникаций: электричество по ЛЭП, газопровод в Степанакерт и даже кабель интернета.

В Ереване говорят, что азербайджанцы должны переложить по новой дороге всю инфраструктуру, иначе Карабах просто окажется отрезанным практически от всего. И потому, с армянской точки зрения, сам факт того, что Баку проложил автомобильную трассу в рекордные сроки, еще не означает, что московские договоренности по лачинскому коридору выполнены. Следовательно, азербайджанские войска не имели права в начале августа занимать Лачин.

Эти детали не были дословно прописаны в тексте московских деклараций и договоренностей. И все эти местные особенности, не положенные на бумагу, уже не в первый раз приводят к очередному витку эскалации. Достаточно вспомнить историю с золотым рудником, государственная принадлежность которого так и не прояснилась даже после попытки демаркации границы с помощью российских специалистов. Да и сама эта демаркации саботируется обеими сторонами, поскольку у каждой свое видение границы. Даже карты разные.

А пока все эти детали (как и многие другие) не прояснены на бумаге и с помощью России как очевидного посредника и арбитра, события подобные нынешней ночи будут повторяться регулярно. А это всех напрягает и отвлекает. Например, каждая из сторон пытается явочным порядком застолбить за собой те или иные участки госграницы. Кто путем минирования, а кто и путем «изменения позиции», то есть по факту наступлением пехоты, поддержанной артиллерией. Российские миротворцы в этом никак не участвуют и не могут, поскольку госграница между двумя странами в их зону ответственности не входит.

Выходом из этой опасной и неприятной ситуации может стать созыв новой дипломатической конференции в Москве, куда обе стороны конфликта должны приехать с полным списком своих претензий на руках вплоть до перекладки кабелей интернета и рытья колодцев. Пусть эти переговоры продлятся не один день, а месяц или даже два, но пока это единственный способ хотя бы немного сократить напряженность.