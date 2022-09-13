"Теперь вмешательство Запада в события Украине может даже привести к риску ядерной войны, и этот вопрос стал предметом публичного обсуждения, - отмечает газета. - Не нужно быть экспертом в политике, чтобы понимать, что такое событие, если оно произойдет, станет глобальной катастрофой. Однако, похоже, психологическая атмосфера в политических кругах США и Великобритании не настолько зрелая и выдержанная, чтобы стремиться не допустить такого исхода".