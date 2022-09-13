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45 минут назад

СМИ: политики Европы мечтают свергнуть Путина, но не могут продвинуться в этом

ТАСС

Политики европейских стран, ситуация в которых неспокойная, мечтают свергнуть президента России Владимира Путина, но до сих пор не смогли продвинуться в этом направлении. Об этом пишет во вторник официальная государственная газета Iran в статье об изменениях в соотношении сил на мировой арене под влиянием конфликта на Украине.

"Страны Европы становятся жертвами своих политиков, их лихорадит, - отмечает газета. - Политики этих стран мечтают о свержении президента России Владимира Путина, но до сих пор не смогли сколько-нибудь продвинуться в данном направлении. Наоборот, санкции и усиление военного вмешательства Запада в конфликт на Украине довели цены на нефть и продовольствие до запредельных уровней и разрушили жизни простых людей".

"Российская экономика выжила [в условиях санкций], - указывает "Иран". - А крупные державы, которых обычно не подразумевают под понятием "Запад", смогли проводить курс, отличающийся от так называемой американской мировой коалиции, проигнорировав приказы Соединенных Штатов и сохранив политические и экономические отношения с Москвой".

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Как полагает иранская газета, англоязычные СМИ "сыграли особую роль" в освещении украинского кризиса и "в попытках убедить общественное мнение Европы и стран всего мира в необходимости противостоять России".

"Эти СМИ всегда пытались намекнуть, что война не коснется их народа. Но теперь ясно, что, по мере того как война идет к завершению, а зима наступает, реалии войны не могут не отразиться на людях в Европе".

"Теперь вмешательство Запада в события Украине может даже привести к риску ядерной войны, и этот вопрос стал предметом публичного обсуждения, - отмечает газета. - Не нужно быть экспертом в политике, чтобы понимать, что такое событие, если оно произойдет, станет глобальной катастрофой. Однако, похоже, психологическая атмосфера в политических кругах США и Великобритании не настолько зрелая и выдержанная, чтобы стремиться не допустить такого исхода".

В мире,Видео,Владимир Путин,
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