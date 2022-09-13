Журналисты польского телеканала TVN24 опубликовали результаты расследования деятельности подкомиссии, которая изучала авиакатастрофу под Смоленском. По их мнению, специалисты подтасовали факты. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 10 апреля 2010 года под Смоленском произошла авиакатастрофа. В ее результате погибли 96 человек, в том числе, тогдашний президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария.

В сюжете, вышедшем на телеканале, журналисты привели доказательства того, что результаты многих экспериментов не были представлены общественности. В частности, были скрыты материалы о работе со взрывчаткой, так как они противоречили версии о взрыве в крыле самолета.

Кроме того, представители комиссии не включили в итоговый отчет полученные от американских ученых данные о том, что столкновение с березой действительно могло разрушить крыло летательного аппарата.