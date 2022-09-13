Карлу III по наследству перешли британские лебеди

Карл III стал новым владельцем белых лебедей-шипунов, которые живут на берегах рек в Великобритании . Об этом пишет Reuters.

«Король имеет право претендовать на любого лебедя, плавающего в открытых водах без опознавательных знаков, если он того пожелает», — сказал Дэвид Барбер , который около 30 лет проработал смотрителем лебедей при Елизавете II .

Он отметил, что не все лебеди Великобритании принадлежат королю. «Но если он захочет потребовать [птицу], то сможет [это сделать], согласно королевской привилегии», — уточнил Барбер.

«Тогда лебеди были чрезвычайно важным источником пищи и подавались на банкетах и пирах для богатых людей. Со временем лебедями стали владеть разные люди. Корона дала им на это право», — сказал Барбер.

Барбер надеется, что новый король Карл III последует примеру его матери и будет проявлять интерес к лебедям. «Он очень увлечен охраной природы и всеми подобными вещами, что совершенно замечательно и для нас. Надеюсь, он проявит интерес к популяции лебедей. Это поможет нам в нашей работе», — сказал он.