В Германии предложили размещать украинских беженцев в спортзалах

В городах Германии предложили размещать украинских беженцев в спортзалах из-за нехватки жилья. Как сообщает «Лента.ру», президент ассоциации городов Германии, мэр Мюнстера Маркус Леве призвал поскорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель и вопрос с возмещением расходов муниципалитетам.

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Как отметил Леве, в последние дни все больше федеральных земель блокируют прием беженцев с Украины, из-за чего растет число проблем с распределением прибывающих. По его мнению, большинство переселенцев скоро начнут выселять из частных домохозяйств, из-за чего заботу о них придется взять государству.

«В предстоящую зиму ряду городов вновь придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах или других учреждениях», — сказал он.