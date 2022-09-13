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35 минут назад

В Германии предложили размещать украинских беженцев в спортзалах

Никита Бородкин

В городах Германии предложили размещать украинских беженцев в спортзалах из-за нехватки жилья. Как сообщает «Лента.ру», президент ассоциации городов Германии, мэр Мюнстера Маркус Леве призвал поскорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель и вопрос с возмещением расходов муниципалитетам.

В Германии предложили размещать украинских беженцев в спортзалах
Фото: ReutersReuters

Как отметил Леве, в последние дни все больше федеральных земель блокируют прием беженцев с Украины, из-за чего растет число проблем с распределением прибывающих. По его мнению, большинство переселенцев скоро начнут выселять из частных домохозяйств, из-за чего заботу о них придется взять государству.

«В предстоящую зиму ряду городов вновь придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах или других учреждениях», — сказал он.

Напомним, что после начала спецоперации в Европу хлынула волна беженцев. Сперва власти стран Евросоюза оказывали поддержку украинцам, однако позднее ресурсов на помощь стало не хватать. В частности, в Нидерландах части украинских беженцев пришлось ночевать на улице из-за того, что специализированные центры переполнены.

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