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17 минут назад

Киев назвал условие снятия санкций с РФ

Алиса Селезнёва

В проекте по гарантиям безопасности для Украины, представленном сегодня офисом президента страны, прописан запрет на снятие санкций с России пока она «не возместит ущерб». Об этом сообщает РИА Новости.

В «Киевском договоре по безопасности» перечислены страны, которые могут стать гарантами для Украины, в их число входят США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, а также Австралия и Турция. Россия в числе возможных участников не называется.

Помимо гарантий безопасности, Киев также рассчитывает на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, передачу оружия и разведывательной информации.

При этом особо оговорено, что договор должен предусматривать «полноценный пакет санкций» против «страны-агрессора», пишет ТАСС.

Офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины

Также глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности не является заменой вступления в НАТО и это всего лишь «способ обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится», отмечает РИА Новости.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО.

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