Премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге заявила, что санкции против России должны отразиться на повседневной жизни ее граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян», — сказала она.

Премьер также выступила против того, чтобы российские туристы путешествовали по Европе.

При этом Марин подчеркнула, что Финляндия решительно настроена на ужесточение антироссийских санкций, при сохранении равновесия на энергетическом рынке.

По ее мнению, нужно достичь баланса между принимаемыми мерами.

Ранее Марин заявляла, что Финляндия сталкивается с беспрецедентным кризисом в сфере энергетики.