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24 минуты назад

Премьер Финляндии Марин: санкции должны отразиться на жизнях простых россиян

Газета.Ru

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге заявила, что санкции против России должны отразиться на повседневной жизни ее граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян», — сказала она.

Премьер также выступила против того, чтобы российские туристы путешествовали по Европе.

При этом Марин подчеркнула, что Финляндия решительно настроена на ужесточение антироссийских санкций, при сохранении равновесия на энергетическом рынке.

Финляндия вынесла решение по ограничению въезда для россиян

По ее мнению, нужно достичь баланса между принимаемыми мерами.

Ранее Марин заявляла, что Финляндия сталкивается с беспрецедентным кризисом в сфере энергетики.

С точки зрения премьера Финляндии, в подобных условиях государству требуются исключительные меры для стабилизации ситуации, в том числе возможное введение предельных цен на электроэнергию. Как подчеркнула Марин, Хельсинки рассчитывает на помощь ЕС в рамках текущего кризиса.

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