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35 минут назад

Король Карл III впервые прибыл в Северную Ирландию в роли монарха

Газета.Ru

Карл III прибыл в Северную Ирландию с первым официальным визитом в качестве монарха. Об этом пишет «Би-би-си».

Карл III впервые прибыл в Северную Ирландию в роли монарха
Фото: ReutersReuters

Британский король прилетел в Северную Ирландию вместе с королевой-консортом Камиллой. Их самолет приземлился в аэропорту Белфаста. Королевская чета направится в замок Хиллсборо — единственную резиденцию королевской семьи в Северной Ирландии. Когда король въедет в замок Хиллсборо, будет дан оружейный салют.

Король проведет аудиенцию с министром по делам Северной Ирландии Крисом Хитоном-Харрисом, а затем встретится с высокопоставленными представителями политических партий.

Ожидается, что Карл III также отправится на короткую прогулку, во время которой встретится с представителями общественности и посмотрит на цветы и записки, которые принесли к Хиллсборо местные жители в дань памяти королевы. Толпы людей начали собираться на рассвете у замка, чтобы иметь возможность поприветствовать короля.

Позже премьер-министр Великобритании Лиз Трасс присоединится к королевской чете на службе в соборе Святой Анны в Белфасте.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что делегации России и Белоруссии не пригласили на похороны Елизаветы II.

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