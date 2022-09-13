В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
13 минут назад

Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан и встретился с президентом Токаевым

Газета.Ru

Папа Римский Франциск прибыл во вторник, 13 сентября, в Нур-Султан, где примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Об этом сообщает ТАСС.

Папа Римский Франциск встретился с президентом Казахстана
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что главу Ватикана встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Специальный борт итальянской авиакомпании ITA Airways пролетел над Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Черногорией, Болгарией, Турцией, Грузией и Азербайджаном. По давней традиции понтифик разослал лидерам всех этих стран приветственные телеграммы. На подлете к казахстанской столице самолет епископа сопровождали четыре истребителя.

В конце августа председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск готов приехать в Донбасс после визита в Россию, предварительно намеченного на весну 2023 года.

Позднее понтифик заявил о готовности поехать в Китай для встречи с председателем страны Си Цзиньпином.

В мире,ФРАНЦИСК,Цзиньпин Си,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители