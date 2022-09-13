Папа Римский Франциск встретился с президентом Казахстана

Папа Римский Франциск прибыл во вторник, 13 сентября, в Нур-Султан, где примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что главу Ватикана встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Специальный борт итальянской авиакомпании ITA Airways пролетел над Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Черногорией, Болгарией, Турцией, Грузией и Азербайджаном. По давней традиции понтифик разослал лидерам всех этих стран приветственные телеграммы. На подлете к казахстанской столице самолет епископа сопровождали четыре истребителя.

В конце августа председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск готов приехать в Донбасс после визита в Россию, предварительно намеченного на весну 2023 года.