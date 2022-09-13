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40 минут назад

Евросоюз вмешался в конфликт Азербайджана и Армении

Ura.Ru

Евросоюз направит своего представителя для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

Евросоюз вмешался в конфликт Азербайджана и Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специальный представитель ЕС Тойво Клаар незамедлительно отправится с поездкой в обе страны», — передает слова Борреля в тексте заявления на официальном сайте Евросоюза.

В тексте говорится, что поездка направлена для поддержания необходимой деэскалации и для обсуждения следующих шагов в рамках брюссельского диалога между лидерами Армении и Азербайджана.

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Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о том, что Франция созвала Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении доложило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы

В мире,Жозеп Боррель,Совбез ООН,ЕС,
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