В Германии заявили о тайном плане США на Украине

Немецкий профессор экономики Кристиан Крайс написал в своей статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, так как он позволяет им решить проблемы с долгами и перепроизводством. По его мнению, Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей.

Фото: Sgt. Andy Martinez/Marine Forces Reserve Sgt. Andy Martinez/Marine Forces Reserve

«Ценовая ловушка»

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Кристиан Крайс написал, что Германия оказалась в «ценовой ловушке», так как стоимость электроэнергии и газа в стране гораздо выше, чем на американском или азиатском рынке. Причем самый большой скачок стоимости еще впереди.

«Специалисты предупредили, что немцы обеднеют примерно на 20-30%, в стране закроют ключевые промышленные предприятии и уже начинается деиндустриализация. ФРГ оказалась в «ценовой ловушке», цена электричества и газа на немецком рынке намного выше, чем на рынках США и Азии», — уверен эксперт.

По его словам, положение, в котором оказались немцы, катастрофическое. Предприниматели малого и среднего бизнеса осознают, что оказались на грани банкротства.

Согласно информации профессора, мировой долг достиг рекорда. В конце марта 2022 года он составил $305 трлн. Это примерно 348% мирового ВВП. По словам Крайса, западные центробанки в последние годы печатали колоссальные объемы денег. И теперь ситуация выходит из-под контроля.

Профессор экономики считает, что прямую выгоду от этого получают США, которые намеренно развязывают войну в Европе и так хотят решить свои проблемы с долгами и перепроизводством.

«Война с участием НАТО могла бы стать решением проблем США с перепроизводством и долгами. Американцы рассчитывают, что в результате нее в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей», — написал эксперт.

Согласно данным Крайса, большие концерны и стоящие за ними миллиардеры расширяют свое влияние с помощью лобби. Соединенные Штаты, в частности, заинтересованы в ослаблении немецкой экономики — четвертой в мире по величине. Поэтому они нацелены на уничтожение малого и среднего бизнеса в ФРГ.

Экономист отметил, что Вашингтон не может допустить, чтобы Россия и Германия стали союзниками на мировой арене, поскольку это станет настоящей угрозой для гегемонии США. Поэтому американцы делают все, чтобы вбить клин в отношения Москвы и Берлина.

Опасения Вашингтона

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США опасаются, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины.

В статье говорится, что на прошлой неделе президент Джо Байден призвал союзные страны оставаться едиными в отношении России, даже когда Кремль «пытается использовать энергию в качестве оружия», чтобы «сломить решимость Запада».

«Это была как минимум вторая подобная просьба к Европе на прошлой неделе сохранить санкционное давление на Россию перед лицом стремительного роста цен на энергоносители», — отмечается в материале.

По мнению авторов статьи, «усиливающаяся информационная кампания подчеркивает растущую настороженность Вашингтона и Брюсселя» по поводу того, что из-за «превращения Москвой нефти и газа в оружие» «единый европейский фронт может дать трещину».

Телеканал сообщил со ссылкой на представителей американской и западной разведки, что «преодоление этого разделения и ослабление решимости Запада было ключевым приоритетом для президента России Владимира Путина».

«Путин делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, европейцы и американцы, что он сможет измотать украинцев, задушить их экономику, что европейцы, столкнувшиеся с трудной зимой, с высокой стоимостью энергии, потеряют решимость», — приводится в статье заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса.