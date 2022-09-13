Боррель обратился с призывом к Армении и Азербайджану

Армения и Азербайджан должны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. С таким призывом выступил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова опубликованы на официальном сайте ЕС.

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По словам главы евродипломатии, сторонам конфликта нужно вернуть все силы на позиции, которые они занимали до этой эскалации, и полностью соблюдать режим прекращения огня.

«ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь в достижении общей цели создания безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа на благо всего его народа», — заявил он.

Боррель указал, что специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар немедленно отправится в две страны, чтобы поддержать необходимую деэскалацию и обсудить следующие шаги в процессе диалога в Брюсселе между Баку и Ереваном.

Поздно вечером 12 сентября Минобороны Армении сообщило об атаке на свои приграничные территории армией Азербайджана. Как утверждает ведомство, азербайджанские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре страны.