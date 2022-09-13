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16 минут назад

Офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины

Алиса Селезнёва

Согласно опубликованному офисом президента Владимира Зеленского проекту, гарантами безопасности Украины должны стать ЕС, США, Великобритания и Турция, пишет РИА Новости.

Офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина получит систему гарантий безопасности, которая защитит страну, пока та не входит в НАТО. В офисе президента в августе анонсировали «очень мощный» документ.

Сегодня на сайте офиса президента Украины был опубликован «Киевский договор по безопасности». В нем перечислены страны, которые могут стать гарантами безопасности, в том числе США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция. Также среди возможных гарантов Киев видит Австралию, Турцию, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

«Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной», - отмечается в документе.

Власти страны рассчитывает, что страны заключат двусторонние соглашения с Украиной, которые будут «объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием «Киевский договор безопасности»».

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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