Драги и Зеленский обсудили безопасность Запорожской АЭС

Подавший в отставку премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским , которому подтвердил полную поддержку Рима . Как сообщила во вторник пресс-служба итальянского премьера, в ходе разговора лидеры обсудили в том числе ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В начале этого месяца станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси. Позднее агентство опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что демилитаризация не обеспечит безопасность станции, а поставит ее под угрозу провокаций со стороны украинских сил. Как сообщал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия подробно изучает представленный миссией МАГАТЭ доклад по ЗАЭС, но нужно время, чтобы отреагировать на содержащиеся в нем предложения.