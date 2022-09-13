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1 час назад

Названо условие мира между Азербайджаном и Арменией

Алиса Селезнёва

Условием мира между Баку и Ереваном является «территориальная целостность Азербайджана». Об этом со ссылкой на заявление администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пишет ТАСС.

Турция назвала условие мира между Баку и Ереваном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в администрации подчеркнули, что Турция поддерживает Азербайджан в свете обострения ситуации на границе с Арменией.

Военные действия на границе Армении и Азербайджана начались сегодня ночью. В Минобороны Армении заявили об обстреле азербайджанскими военнослужащими позиций городов Горис, Сотк и Джермук. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 49 человек были убиты. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и ООН.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

При этом власти Азербайджана возложили ответственность за происходящее на Армению, отметив, что военнослужащие вынуждены были предпринять «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии». В итоге стороны достигли соглашения о прекращении огня с 8 утра. Ведутся переговоры.

В мире,Реджеп Эрдоган,ООН,
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