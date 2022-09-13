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1 час назад

В Мелитополе пропала сотовая связь

News.ru

В Мелитополе пропала сотовая связь и не работает интернет, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Он добавил, что по словам представителей сотовых операторов, неизвестно, когда неполадки будут устранены.

В Мелитополе пропала сотовая связь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя агентства, представители сотовых операторов не могут ответить на вопрос, по какой причине пропала связь и когда она появится снова.

В Херсоне прекратили подачу воды и электроэнергии

В мае Запорожская и Херсонская области перешли на использование только российской мобильной связи и интернета, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он напомнил, что в своё время жители Крыма оказались в аналогичной ситуации, когда украинские власти без предупреждения отключили мобильную связь на полуострове. Подобное ожидалось и в этот раз, поэтому переход на российскую связь и интернет был обеспечен оперативно. Жителям освобождённых областей достаточно приобрести поступившие в продажу сим-карты.

В мире,Олег Крючков,
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