В Мелитополе пропала сотовая связь и не работает интернет, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Он добавил, что по словам представителей сотовых операторов, неизвестно, когда неполадки будут устранены.
По словам представителя агентства, представители сотовых операторов не могут ответить на вопрос, по какой причине пропала связь и когда она появится снова.
В мае Запорожская и Херсонская области перешли на использование только российской мобильной связи и интернета, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Он напомнил, что в своё время жители Крыма оказались в аналогичной ситуации, когда украинские власти без предупреждения отключили мобильную связь на полуострове. Подобное ожидалось и в этот раз, поэтому переход на российскую связь и интернет был обеспечен оперативно. Жителям освобождённых областей достаточно приобрести поступившие в продажу сим-карты.