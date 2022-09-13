Президент США Джо Байден вновь опозорился на публике. На этот раз глава государства не смог найти выход со сцены. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

На опубликованной в Telegram-канале видеозаписи можно видеть, как президент произносит свою речь, а затем в растерянности смотрит по сторонам и не может найти выход. Для «вызволения» Байдена на сцену вышли трое помощников, которые в результате помогли ему спуститься.