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27 минут назад

Байден снова попал в неловкую ситуацию из-за дезориентации

Вести Подмосковьяиещё 1

Президент США Джо Байден вновь опозорился на публике. На этот раз глава государства не смог найти выход со сцены. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

На опубликованной в Telegram-канале видеозаписи можно видеть, как президент произносит свою речь, а затем в растерянности смотрит по сторонам и не может найти выход. Для «вызволения» Байдена на сцену вышли трое помощников, которые в результате помогли ему спуститься.

Байден не смог найти выход из ЦРУ

Напомним, что это не первая неловкая ситуация, в которую попал Байден. Ранее президент США потерялся на ковровой дорожке в Палестине.

В мире,Видео,Джозеф Байден,ЦРУ,
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