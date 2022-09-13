ОДКБ приступила к урегулированию конфликта между Баку и Ереваном

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступила к урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, передает РИА Новости.

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«В связи с обращением армянской стороны к совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения секретариатом Организации совместно с объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации», — заявил Зайнетдинов.

В ОДКБ также назвали неприемлемым применение силы в конфликте на армяно-азербайджанской границе. «Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — подчеркнули в организации.