Следовало ожидать, что будут такие вспышки, которые являются следствием отношений между войсками обоих государств в точках соприкосновения. Так как там граница очень изрезана и не вполне понятна, с ней отчасти не согласны обе стороны, то любые действия, которые возникают, так или иначе будут встречать ответную реакцию. И поскольку эти действия замешаны на очень длительной истории и на сильном эмоциональном основании, то, думаю, они будут продолжаться также, как они продолжались 35-40 лет. Так это и будет до тех пор, пока стороны каким-то образом не поставят точку в этом конфликте. Но пока этой точки нет. Скорее, есть многоточие, поэтому и такие вспышки неизбежны.



Кроме того, думаю, что эти события во многом связаны с действиями на севере Харьковской области, которые предприняли Вооруженные силы Украины и наемники. Это два тесно связанные меду собой события, потому что существует серьезная заинтересованность западной коалиции развязать конфликт не только на Украине, но и на Кавказе. Более того, еще и в Средней Азии. Поэтому не стоит думать, что наше противоборство с западной коалицией ограничится только противоборством на Украине. Это неизбежно будет и Закавказье, это неизбежно будет и Центральная Азия. То есть у нас как минимум три фронта, которые периодически будут полыхать. Так что эти три театра военных действий будут искусственно поддерживать и провоцировать.



Роль России в конфликте между Арменией и Азербайджаном - это роль главного посредника, ее миротворческие силы находятся там в достаточно серьезном количестве. Поэтому без России там бы никаких изменений не произошло. Не знаю, сколько бы продолжались боевые действия, но без России, боюсь, война бы тянулась в открытой фазе бесконечно.



Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий Вооруженными силами Азербайджана. Вместе с тем Баку сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.



Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО