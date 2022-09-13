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21 минуту назад

В МГИМО связали конфликт Армении и Азербайджана с событиями на Украине

Елена Прошина
Алексей Подберезкинэксперт

Противоборство России с западной коалицией не ограничивается событиями на Украине, оппоненты Москвы будут искусственно поддерживать и провоцировать конфликты еще в двух регионах - на Кавказе и в Центральной Азии. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил профессор, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя обострение на границе Армении и Азербайджана.

Следовало ожидать, что будут такие вспышки, которые являются следствием отношений между войсками обоих государств в точках соприкосновения. Так как там граница очень изрезана и не вполне понятна, с ней отчасти не согласны обе стороны, то любые действия, которые возникают, так или иначе будут встречать ответную реакцию. И поскольку эти действия замешаны на очень длительной истории и на сильном эмоциональном основании, то, думаю, они будут продолжаться также, как они продолжались 35-40 лет. Так это и будет до тех пор, пока стороны каким-то образом не поставят точку в этом конфликте. Но пока этой точки нет. Скорее, есть многоточие, поэтому и такие вспышки неизбежны.

Кроме того, думаю, что эти события во многом связаны с действиями на севере Харьковской области, которые предприняли Вооруженные силы Украины и наемники. Это два тесно связанные меду собой события, потому что существует серьезная заинтересованность западной коалиции развязать конфликт не только на Украине, но и на Кавказе. Более того, еще и в Средней Азии. Поэтому не стоит думать, что наше противоборство с западной коалицией ограничится только противоборством на Украине. Это неизбежно будет и Закавказье, это неизбежно будет и Центральная Азия. То есть у нас как минимум три фронта, которые периодически будут полыхать. Так что эти три театра военных действий будут искусственно поддерживать и провоцировать.

Роль России в конфликте между Арменией и Азербайджаном - это роль главного посредника, ее миротворческие силы находятся там в достаточно серьезном количестве. Поэтому без России там бы никаких изменений не произошло. Не знаю, сколько бы продолжались боевые действия, но без России, боюсь, война бы тянулась в открытой фазе бесконечно.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий Вооруженными силами Азербайджана. Вместе с тем Баку сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

МИД России ранее призвал Армению и Азербайджан неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.

В мире,Алексей Подберезкин,МИД России,МГИМО,
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