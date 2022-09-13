Папа Римский Франциск призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению "духа Хельсинки" для создания более стабильного и спокойного мира. Свою позицию он изложил, выступая во вторник перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане, куда прибыл с апостольским визитом.
"Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми", - сказал понтифик.
Он выразил мнение, что Казахстану, который "представляет собой перекресток важных геополитических узлов", принадлежит важная роль в урегулировании конфликтов.
Понтифик говорил по-итальянски. Синхронный перевод его речи велся на английский, русский, казахский языки. На русский в этой поездке переводят речи главы Римско-католической церкви для аккредитованных журналистов.
В среду понтифик примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.