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21 минуту назад

Папа Римский призвал к возрождению "духа Хельсинки" и политическому диалогу

ТАССиещё 3

Папа Римский Франциск призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению "духа Хельсинки" для создания более стабильного и спокойного мира. Свою позицию он изложил, выступая во вторник перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане, куда прибыл с апостольским визитом.

"Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми", - сказал понтифик.

Он выразил мнение, что Казахстану, который "представляет собой перекресток важных геополитических узлов", принадлежит важная роль в урегулировании конфликтов.

Понтифик говорил по-итальянски. Синхронный перевод его речи велся на английский, русский, казахский языки. На русский в этой поездке переводят речи главы Римско-католической церкви для аккредитованных журналистов.

В среду понтифик примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В мире,Видео,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,
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