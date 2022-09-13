Столицу Казахстана могут снова переименовать

Предложение о переименовании столицы Казахстана Нур-Султана в Астану внесено в проект конституционного закона с согласия президента Касыма-Жокарта Токаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Руслана Желдибая.

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«При этом президент считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования», — отметил он.

Напомним, что столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ тогда подписал его преемник Токаев, который сам выдвинул эту инициативу.