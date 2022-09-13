Столицу Казахстана могут снова переименовать

Предложение о переименовании столицы Казахстана Нур-Султана в Астану внесено в проект конституционного закона с согласия президента Касыма-Жокарта Токаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Руслана Желдибая.
«При этом президент считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования», — отметил он.
Напомним, что столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ тогда подписал его преемник Токаев, который сам выдвинул эту инициативу.
Накануне депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») предложили вернуть столице Казахстана старое название. Они сочли неправильным давать столице имя Назарбаева еще при его жизни, а также отметили, что народ так и не принял новое название города.