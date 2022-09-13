Стала известна судьба квартир дочери экс-президента Узбекистана

Россия и Узбекистан поделят поровну доход от продажи шести конфискованных московских квартир Гульнары Каримовой, дочери первого президента республики Ислама Каримова. Решение об изъятии недвижимости ранее принял суд в Москве. На родине женщина осуждена на длительный срок. Суд вынес ей несколько приговоров по уголовным делам, в том числе обвинив в создании преступной группы.

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Процесс реализации недвижимости продолжается, рассказал замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов. Он уточнил, что квартиры были куплены на преступно нажитые доходы, что подтвердил Мосгорсуд.

«В настоящее время идёт процесс исполнения этого решения, средства от продажи квартир будут поровну поделены между Узбекистаном и Российской Федерацией», —цитирует Икрамова ТАСС.

Ташкентский городской суд в марте 2022 года увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях. До этого ей выносили приговоры в 2015 и 2017 годах.

В декабре 2017 года Минфин США внесло Каримову в санкционный список, пояснив, что она возглавляла синдикат организованной преступности, который отбирал бизнес, монополизировал рынки и запрашивал взятки.

В августе стало известно, что Швейцария направит $131 млн из активов Гульнары Каримовой в специально созданный многосторонний трастовый фонд ООН. В Минюсте Узбекистана отметили, что преступная группа получила эти деньги и легализовала на территории Европы.