Вучич предупредил о риске столкновений в Косово

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске силовых столкновений в Косово. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на спецзаседании сербской Скупщины (парламента).

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Сейчас Скупщина проводит собрание по теме ситуации в Косово, а также переговоров Белграда и Приштины на фоне возросшего давления стран Запада. На нем присутствуют представители косовских сербов, дипломатического корпуса, сотрудники Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

В своем выступлении Вучич отметил увеличение присутствия подразделений косовоалбанского МВД, а также переброске сотрудников и техники на север региона. По словам президента, кризис создает не сербская сторона, а опасность столкновения «близка, объективна и серьезна».

Напомним, что ситуация вокруг Косово обострилась в конце июля из-за планов местных властей аннулировать сербские документы на подконтрольной им территории. В Белграде расценили шаг как акт притеснения этнических сербов, а на севере региона начались беспорядки. В результате отмену действия документов отложили на месяц, до 1 сентября, чтобы разрядить обстановку.