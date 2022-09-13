Вучич предупредил о риске столкновений в Косово

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске силовых столкновений в Косово. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на спецзаседании сербской Скупщины (парламента).
Сейчас Скупщина проводит собрание по теме ситуации в Косово, а также переговоров Белграда и Приштины на фоне возросшего давления стран Запада. На нем присутствуют представители косовских сербов, дипломатического корпуса, сотрудники Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.
В своем выступлении Вучич отметил увеличение присутствия подразделений косовоалбанского МВД, а также переброске сотрудников и техники на север региона. По словам президента, кризис создает не сербская сторона, а опасность столкновения «близка, объективна и серьезна».
Напомним, что ситуация вокруг Косово обострилась в конце июля из-за планов местных властей аннулировать сербские документы на подконтрольной им территории. В Белграде расценили шаг как акт притеснения этнических сербов, а на севере региона начались беспорядки. В результате отмену действия документов отложили на месяц, до 1 сентября, чтобы разрядить обстановку.
9 сентября Вучич заявил, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, а Белграду и Приштине нужен компромисс. По его словам, представители стран Запада призвали его скорее «решать проблему Косово», что бы у них появились дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.